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01.02.2018 14:40

Ankara'da Afrin paylaşımına 6 gözaltı

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Ankara'da Afrin paylaşımına 6 gözaltı
Ankara'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları ve terör propagandası gerekçesiyle 6 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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