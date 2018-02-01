Ankara'da Afrin paylaşımına 6 gözaltı

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları ve terör propagandası gerekçesiyle 6 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları ve terör propagandası gerekçesiyle 6 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.