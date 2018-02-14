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14.02.2018 10:40

Ankara ve İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

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Ankara ve İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Amasya ile bu sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Amasya ile bu sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Van çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18


Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

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