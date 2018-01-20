  • BIST 115.147
  • Altın 163,118
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
20.01.2018 14:55

Ankara ve İstanbul ile ilgili önemli karar!

»
Ankara ve İstanbul ile ilgili önemli karar!
Ankara'nın Bala ve İstanbul'un Eyüp ile Bağcılar ilçelerindeki bazı alanlar riskli ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara ve İstanbul'da bazı alanların riskli kabul edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi ve İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi ile Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırlarındaki bazı alanlar riskli ilan edildi.

KROKİ VE KOORDİNATLAR VERİLDİ

Kararların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Eylül 2017 ve 2 Kasım 2017 tarihli yazıları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından alındığı belirtildi.

Kararlarda, riskli ilan edilen alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhtardan ölüm izni çıktı!20 Ocak 2018 Cumartesi 13:19
  • Otomobillerin sileceklerine mermi bıraktılar20 Ocak 2018 Cumartesi 13:17
  • Ankara'da operasyon: 2'si polis 44 gözaltı20 Ocak 2018 Cumartesi 13:05
  • Korkunç olay: 3 futbolcuya şişeyle cinsel işkence iddiası!20 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
  • Torununu bekleyen kadına sokakta dayak!20 Ocak 2018 Cumartesi 12:05
  • TSK'dan flaş Afrin açıklaması20 Ocak 2018 Cumartesi 11:58
  • Büyük dolandırıcılık: Üst düzey kamu görevlisiyiz dediler...20 Ocak 2018 Cumartesi 11:53
  • Muş'taki kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı20 Ocak 2018 Cumartesi 11:46
  • Eskişehir Valisi'nden o faciayla ilgili açıklama!20 Ocak 2018 Cumartesi 11:36
  • Canlı bomba sanıldı! Gerçek şoke etti...20 Ocak 2018 Cumartesi 09:54
    • FOTO GALERİ
    • Ödemiş'in zirvesinde mest eden manzara
    • Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruldu
    • Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan
    VİDEO GALERİ
    • Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruldu
    • Tuncay Özkan'dan çok çarpıcı iddialar!
    • Eskişehir’de katliam gibi kaza: 13 ölü, 42 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti