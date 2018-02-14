Ankara Valiliği: "Patlama sesi gelecek"

Ankara Valiliği, Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi civarındaki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını duyurdu. Geçen hafta da bölgede kontrollü patlama gerçekleştirilmiş ve patlama sesi paniğe neden olmuştu.

Ankara Valiliği kaynakları, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi yakınlarında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacağı konusunda duyuru yaptı.



GEÇEN HAFTA 'KONTROLLÜ PATLATMA' ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU Geçen hafta da bölgedeki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlatma yapılmış ve patlama sesi endişeye neden olmuştu. Ankara'daki patlatma sesi çeşitli semtlerden de duyulmuştu.