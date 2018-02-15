Ankara Üniversitesi'nden öğrencilere şok karar!

Ankara Üniversitesi yönetimi, öğrencilerin kendilerini ifade etmek için kurdukları ve etkinlikler düzenledikleri onlarca öğrenci topluluğunu kapatma kararı aldı.

Üniversite yetkilileri kapatma kararlarını “prosedür gereği” diyerek savunsa da öğrenciler kendilerine hiçbir gerekçe bildirilmediğini savundu.

Rektör Erkan İbiş yönetimindeki Ankara Üniversitesi, OHAL KHK’leri ile yaşanan akademisyen ihraç dalgasının ardından şimdi de öğrencilerin bir araya geldiği topluluklara karşı uygulamalarla gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre geçen yıl “Öğrenci Toplulukları Yönergesi”nde yapılan değişiklik, bu yıl onlarca topluluğun kapatılması ile devam eden kıyıma dönüştü. Ankara Ünivresitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS), sene başından itibaren uyguladığı politikalar sonucunda, öğrencilerin yıllardır emek verdiği ve sosyal faaliyetlerini izinli olarak gerçekleştirebildikleri topluluklarına kilit vuruldu.

70 bine yakın öğrencinin öğrenime devam ettiği üniversite genelinde sadece 64 topluluğa izin verildi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) sadece 1 topluluğa izin verilirken, Tiyatro Topluluğu, Mülkiye Bisiklet Topluluğu, Sosyalist Düşünce Topluluğu, Yenilikçi Düşünce Topluluğu, Mülkiye Ekonomi Topluluğu ve Edebiyat Topluluğu’nun başvuruları reddedildi.

6 ay yanıt vermediler

SKS yetkilileri, sürece ilişkin “Yönergede yapılan değişiklikle yeni birkaç kriter getirildi. Dönem başladığından itibaren yeni yönergeye toplulukların uyarlanması için bir süre verildi. Yönetim kurullarının yeniden seçilmesi ve faaliyet raporları hazırlamalarını istedik. Bunlar temin etmeleri gerekiyordu ve bunun için de akademik danışmalarına yazı gönderdik. Başvurular komisyona geldiğinde de incelemeler yapıldı. Uygun olmayanların faaliyet izni donduruldu, bir kısmı da kapatıldı. Bu toplulukların içeriğiyle ilgili bir süreç değil. Hepsine teker teker gerekenler bildirildi” dedi.

İLEF Basın Baykuşları Topluluğu üyeleri süreci, “Sene başında topluluğumuzu feshettiler, ‘tekrar başvurun’ dediler. Eksiksiz bir şekilde verdik. Danışmanımız ihraç edildi. Danışmanımızı değiştirdik. 6 ay yanıt vermediler. Gerekçesiz bir kararla ‘topluluk başvurunuz reddedildi’ dediler. Yeni danışmanımıza da herhangi bir belge gelmedi” diyerek anlattı. Diğer topluluklardan öğrenciler de mağdur edildiklerini belirterek yaşadıklarına ilişkin “Büyük bir belirsizlik var. Toplulukların faaliyetine izin verilmediğine ilişkin yazının danışman hocalarımıza gönderildiği söyleniyor. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok, tesadüfen öğrendik. Yazı, hocalarımıza takip etmedikleri, işlerliği olmayan bir sistem üzerinden gönderilmiş’’ dedi.