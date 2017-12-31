Anamur'da sazlık yangınları korkuttu

Mersin'in Anamur ilçesinde, seraların arasındaki sazlık alanın 2 farklı yerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Mithat ÜNAL / ANAMUR (Mersin), (DHA) - İlk yangın, gece saatlerinde Yalıevleri Mahallesi'nde ev ve seraların arasında meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

İkinci yangın ise, Bozdoğan Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda meydana geldi. Seralar için büyük tehlike oluşturan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınların kasıtlı çıkarılıp çıkarılmadığı soruşturuluyor.