Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri ortaya çıkarıldı

Hadrianaupolis Antik Kenti çalışmalarında Anadolu’nun en erken kiliselerden biri ortaya çıkarıldı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Budaklar Köyü sınırları içinde bulunan ve Batı Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde Kasım – Aralık ayında yapılan kazı çalışmalarında Hristiyan dünyasının önemli din adamlarından Stylianos Alypius’un kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Habertürk’ün aktardığına göre, bin 500 yıllık olduğu belirlenen ve önemli figürlerin yer aldığı mozaiklerin ortaya çıkarıldığı alanda Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, kazı sorumlusu Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ve Belediye Başkanı ve Mustafa Yarkan incelemelerde bulundu.

Kastamonu Müze Başkanlığı gözetiminde kazı çalışmalarının bu yıl yeniden başlayacğaını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, bölgede 11 yıldır kazı çalışmaları devam ettiğini söyleyerek, 100 yıl devam eden Efes kazısının bile yüzde 10’nun ortaya çıkarıldığı söylenirse Eskipazar’daki kazı çalışmalarının çok uzun yıllar devam edeceğini kaydetti.

Eskipazar İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ise antik kentin büyük bir potansiyeli olduğunu ve mozaik sanatının ön plana çıktığını kaydederken, Belediye Başkanı Yarkan ise, ilçeleri ve Türkiye için bölgenin büyük bir hazine olduğunu söyledi.