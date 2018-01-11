Anadolu lisesinde müdürden 'haremlik-selamlık' uygulama

Beykoz Celal Aras Anadolu Lisesi'nde müdürün 'haremlik-selamlık' uygulamalara imza atması öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin tepkisini çekiyor.

İLERİ HABER - İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde bulunan Celal Aras Anadolu Lisesi'ne bu sene atanan müdür Abdullah Tüter, gerici uygulamalarıyla öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin tepkisini çekiyor.

OKULDA 'HAREMLİK-SELAMLIK' UYGULAMA

İleri'ye konuşan öğrenciler, müdür Tüter'in okul koridorlarında birlikte yürüyen kadın ve erkek öğrencileri ayırdığını ve öğrencilere hakaretlerde bulunduğunu aktardı. Tüter'in ayrıca okul gezilerinde kadın ve erkek öğrencileri ayrı otobüslerle seyahate zorladığı belirtildi. Öğrenciler, okulun Uludağ'a gerçekleştirdiği geziye ise sadece erkek öğrencilerin götürüldüğünü ifade ettiler.

ÇOCUĞUNU OKULDAN ALDIRAN VELİLER VAR

Tüter'in sınıfları 'haremlik-selamlık' olarak ayırmak istediğini aktaran öğrenciler, doğru düzgün sabun bile bulunmadığını belirttikleri okul tuvaletlerine abdest alma yerleri konulmak istendiğini ve ayrıca okuldaki mescidin büyütülmek istendiğini söyledi.

Bazı velilerin bu uygulamalardan rahatsız olarak çocuklarını okuldan aldırdığı ve iki müdür yardımcısının da tayinlerini istediği belirtildi.