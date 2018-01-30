  • BIST 119.303
  • Altın 162,928
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
30.01.2018 21:30

Amigo 'Saddam' kız arkadaşı tarafından öldürüldü

»
Amigo 'Saddam' kız arkadaşı tarafından öldürüldü
Tekirdağspor'un uzun yıllar amigoluğunu yapan ve 'Saddam' lakabıyla tanınan Ertan Tekdemir (42), birlikte yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras (28) tarafından bıçakla öldürüldü.

Gözaltına alınan Kuras, sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. 

Olay, gece saatlerinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi Nejat Tümer Sokak'ta bulunan Malkoçlar Sitesi'nde meydana geldi. Yıllardır Tekirdağspor'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir, beraber yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras ile arkadaşlarının evinde, alkol aldıktan sonra uyumak için odaya geçti. Çift, henüz bilinmeyen nedenle odada tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşürken iddiaya göre, Kuras, eline geçirdiği bıçağı rastgele sallamaya başladı. Tekdemir, boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertan Tekdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası Deniz Kuras'ı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuras, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın ilk bitcoinle transferi Türkiye'de gerçekleşti!30 Ocak 2018 Salı 17:24
  • Beşiktaş'tan bomba transfer açıklaması!30 Ocak 2018 Salı 17:06
  • Sergen Yalçın tekrar Süper Lig'de30 Ocak 2018 Salı 16:10
  • Deniz Naki'ye tarihi ceza!30 Ocak 2018 Salı 15:02
  • Bursaspor - Beşiktaş maçı biletlerine ilgi az30 Ocak 2018 Salı 13:58
  • Mehmet Özdilek gözüne Galatasaray'ı kestirdi30 Ocak 2018 Salı 11:06
  • Trabzonspor'da hedef şaştı30 Ocak 2018 Salı 11:03
  • Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a tam destek30 Ocak 2018 Salı 10:55
  • Amedspor Başkanı Nurullah Edemen: Maça çıkmadık, pişman değiliz!30 Ocak 2018 Salı 02:00
  • 'Şehidimiz var maçı erteleyelim' talebi reddedilince siyah forma giydiler29 Ocak 2018 Pazartesi 22:55
    • FOTO GALERİ
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    • Marilyn Monroe'ya benzemek isteyen adam şoke etti!
    VİDEO GALERİ
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    • CHP'li gençlerin kurultayına damga vuran konuşma
    • Roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti