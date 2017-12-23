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24.12.2017 01:25

Amerika'yı ayağa kaldıran görüntü

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Amerika'yı ayağa kaldıran görüntü
Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, California'dan Falcon-9 roketini fırlattı.

Roketin tırmanışı Los Angeles semalarında izlendi. Roketin atıldığından habersiz olanlar gökyüzünde oluşan ışıkla ilgili sosyal medyada ilginç paylaşımlarda bulundu. Elon Musk da bu paylaşımlara katıldı.

ABD'nin Los Angeles kenti semalarında oluşan bu görüntü paniğe neden oldu. Yetkililerin açıklamaları bile bazılarını tatmin etmedi. Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Falcon-9 roketni California'daki Vandernberg Hava Üssü'nden fırlattı. Roket tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından haberi olmayanlar gördükleri manzaraya anlam veremedi. Kimileri paniğe kapıldı. Uzaylı faaliyeti var diye polisi arayanlar bile oldu. Sosyal medyada da konu gündeme oturdu. Binlerce kişi paylaşımda bulundu. Çıkan ışık en çok ufoya benzetildi. Amerikalı şarkıcı Demi Lovato, ''Space X tarafından uydurulan bahanenin saçmalık olduğunu düşünüyorum ve herkesin gördüğü gibi gökyüzünde bir ufo vardı!' 'dedi. Space X firmasının sahibi Elon Musk da paylaşımlara espriyle yanıt verdi. Twitter hesabında "Işıklar Kuzey Kore yapımı nükleer ufo" notunu yazdı.

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