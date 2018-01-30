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30.01.2018 09:10

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen: Maça çıkmadık, pişman değiliz!

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Amedspor Başkanı Nurullah Edemen: Maça çıkmadık, pişman değiliz!
Taraftar yasağını protesto etmek için Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, "Pişman da değiliz ve savunmamız hazır. Şimdi TFF'nin vereceği kararı bekliyoruz” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak amacıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda E.O., R.A., İ.K., H.K., K.Y., N.A., B.C., Y.Y., S.A., B.A., E.K., H.G. ve İ.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 9 muşta, 400 gram kubar esrar ve bahisten kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ele geçirildi.Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve hafta sonu kulüplerine yönelik uygulanan taraftar yasağını protesto amacıyla Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, 2.5 yıl içerisinde oynadıkları 60 maçtan 41’inde taraftarlarına deplasman yasağı uygulandığını belirterek, “TFF’nin bu uygulamalara ‘dur’ demesi için Sivas Belediyespor maçına çıkmadık. Pişman değiliz” dedi.

'TARAFTAR YASAĞINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Her hafta konuk takımları en iyi şekilde ağırladıklarını ve Anadolu kültürü gereği konuklarına en üst düzeyde misafirperverlik gösterdiklerini anlatan Edemen, “Aslında biz de kulüp yöneticileri tarafından iyi karşılanıyoruz. Kaldı ki, derdimiz kulüplerle değil. Biz, kulübümüze taraftar yasağı uygulayan il güvenlik kurulu kararlarını doğru bulmuyoruz. Bu kararımızda bütün Türkiye haklı olduğumuzu biliyor. Önemli olan taraftarlarımızla deplasman maçlarında buluşma hakkını elde etmektir” diye konuştu

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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