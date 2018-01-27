  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
27.01.2018 23:40

Altyazı Dergisi’nden dayanışma çağrısı

»
Altyazı Dergisi’nden dayanışma çağrısı
Ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçen Altyazı Dergisi, okuyucularını dayanışma partisine davet ediyor.

Ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçen Altyazı Dergisi, okuyucularını dayanışma partisine davet ediyor.

Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği Altyazı Dergisi, son zamanlarda ekonomik sıkıntı içerisinde. Dergi, bu süreçte ek maddi kaynak yaratılmadığı taktirde yayın hayatını sonlandırma tehlikesiyle karşı karşıya. Altyazı Dergisi, bu bunalımı bir nebze de aşmak için bir dayanışma gecesi düzenlemeye karar verdi.

ÜNLÜ İSİMLER DJ KABİNİNDE

Moda Sahnesi’nde 30 Ocak Salı akşamı düzenlenecek partide Onur Ünlü, Rıza Kocaoğlu, Can Bonomo, Uluç Bayraktar ve ‘kim ki o’ grubu sahne alacak ve DJ kabininin başına geçecek.

ŞARKI SÖYLEMEYE VE DANSA DAVET

Dergi yaptığı açıklamada, “Bize bu gece için mekânını açan Moda Sahnesi’ne de ayrıca teşekkür borçluyuz. Altyazı okuyucularını ve takipçilerini 30 Ocak Salı akşamı Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek partimizde bizimle bir arada olmaya, bir ağızdan şarkılar söylemeye ve dans etmeye davet ediyoruz! Eğer siz de destek olmak isterseniz, bir – veya birden fazla – bilet alarak gecemize katılabilirsiniz. Desteğiniz bizim için oldukça kıymetli ve hayati olacak. Bugüne kadar Altyazı’yı takip edenlere, tüm okuyucularımıza ve bilet alarak destek olanlara şimdiden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

al.jpg

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ferdi Özbeğen ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı26 Ocak 2018 Cuma 13:14
  • İstanbul’un kayıp treni kitaplaştırıldı26 Ocak 2018 Cuma 10:38
  • Elton John'dan veda25 Ocak 2018 Perşembe 10:56
  • Müzik Akademisi açılıyor25 Ocak 2018 Perşembe 10:47
  • 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu24 Ocak 2018 Çarşamba 16:02
  • Nazım'ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları kitaplaştı24 Ocak 2018 Çarşamba 13:19
  • Hababam Sınıfı geri dönüyor24 Ocak 2018 Çarşamba 12:30
  • Ursula K. Le Guin kimdir?24 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
  • Ünlü yazar hayatını kaybetti24 Ocak 2018 Çarşamba 07:35
  • Kült romanların usta yazarı Ursula K. Le Guin yaşamını yitirdi24 Ocak 2018 Çarşamba 02:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti