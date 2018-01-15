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15.01.2018 23:50

Altınları için bu hale getirilmişti, gözaltına alınan torunu serbest bırakıldı

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Altınları için bu hale getirilmişti, gözaltına alınan torunu serbest bırakıldı
Denizli'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, öldüresiye dövülüp altınları çalındı. Yaşlı kadının torunu olayla ilgili gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yalnız yaşayan Ümmü Coşdan'ın (75), öldüresiye dövülüp boynundaki altının çalınması ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan torunu Mustafa T. (25) ile arkadaşı Durmuş M. (28), sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Olay, geçen çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bereli bir kişi, yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torun sahibi Ümmü Coşdan'ın evine giderek, oğullarının arkadaşı olduğunu söyledikten sonra 1 bardak su istedi. Su getirmek için mutfağa gittiği sırada Coşdan'ın arkasından eve giren erkek saldırgan, yaşlı kadının yüzüne biber gazı sıktı, ağzını kapatarak yere yatırdı. Bu sırada saldırgan, Ümmü Coşdan'ın yüzüne defalarca yumruk atıp, boynundaki zincire takılı 1 Reşat altınını da kopartarak aldı.

Para da isteyen saldırgan, yanında getirdiği koli bandıyla kadının ellerini bağladı. Saldırgan ardından kadının ağzını da aynı bantla bağlamaya çalışırken, Ümmü Coşdan, gaspçının bir parmağını ısırarak yaraladı. Gaspçı, Coşdan'ı tekrar dövüp, evin arka penceresinden atlayarak kaçtı. Aldığı darbeler sonucu yüzünde ağır yaralar oluşan Ümmü Coşdan, yakınları tarafından bulundu. Coşdan, götürüldüğü hastanede dudaklarına 15 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.

TORUNU GÖZALTINA ALINDI

Geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki şüpheli kişiler başta olmak üzere aile yakınlarını incelemeye aldı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan soruşturma kapsamında, feci şekilde dövülen Ümmü Coşdan'ın torunu Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M., jandarmaekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Coşdan'ın torunu Mustafa T.'nin azmettirici olduğu, arkadaşının ise gaspçıyı ayarladığı ileri sürüldü.

Jandarma gaspçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, bugün savcılığa sevk edilen torun Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M., ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TORUN VE ARKADAŞI SERBEST

Denizli'nin Çal ilçesinde yalnız yaşayan Ümmü Coşdan'ın (75), öldüresiye dövülüp boynundaki altının çalınması ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan torunu Mustafa T. (25) ile arkadaşı Durmuş M. (28), sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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