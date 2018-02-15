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15.02.2018 11:20

Altın uçuşa geçti!

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Altın uçuşa geçti!
Altın uçuşa geçti! Güne hızlı başlayan altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. 15 Şubat Perşembe bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

Altının yükselişi hızlandı ve uçuşa geçti. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 15 Şubat Perşembe altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 164-165 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

164,50 liradan alınırken, 164,55 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 263,30 liradan alınırken 269,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,59’den alınırken 539,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1081,88 liradan alınıp 1098,23liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,95 liradan alınırken 1077,64 liradan satılıyor.

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