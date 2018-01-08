Altın Küre Ödülleri'ne 'siyah' protesto damga vurdu

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla başlayan ve yayılarak bir kadın hareketine dönüşen protesto dalgasının son örneği Hollywood'un en büyük vitrinlerinden biri olan Altın Küre Ödül Töreni'nde gerçekleştirildi.

BBC Türkçe- İngiliz aktör Gary Oldman'ın da aralarında olduğu çok sayıda erkek oyuncu yakalarına "Times Up" yazılı rozetleri taktı.

ABD'de sinema sektöründe yer alan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmen, Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlatmış, Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifi kurmuştu.

Times' Up'ın internet sitesinde, "İşyerinde cinsel istismar, taciz ve eşitsizlik konusunda süre doldu. Şimdi, bununla ilgili bir şey yapma vakti ifadesi" yer alıyordu.

Times' Up kampanyasını başlatan isimlerden olan Reese Witherspoon törende yaptığı konuşmada, "Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz. Ve hikayelerinizi anlatacağız" dedi.

Witherspoon, "Bu sene sessizliği bozarak tacize karşı konuşan herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz çok cesursunuz" şeklinde konuştu.

Törende "En İyi Yabancı Film" ödülü ise Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın'ın "In The Fade" isimli filmine verildi.

Akın sahneye filmin başrol oyuncusu Diane Kruger ile birlikte çıktı.

Kırmızı halıdaki siyah giysiler nedeniyle "siyah halı" olarak da nitelenen bu seneki geçit töreninden bu kareler yansıdı.



