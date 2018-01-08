  • BIST 117.593
  • Altın 158,615
  • Dolar 3,7420
  • Euro 4,4921
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
08.01.2018 11:00

Altın Küre Ödülleri'ne 'siyah' protesto damga vurdu

»
Altın Küre Ödülleri'ne 'siyah' protesto damga vurdu
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla başlayan ve yayılarak bir kadın hareketine dönüşen protesto dalgasının son örneği Hollywood'un en büyük vitrinlerinden biri olan Altın Küre Ödül Töreni'nde gerçekleştirildi.

BBC Türkçe- İngiliz aktör Gary Oldman'ın da aralarında olduğu çok sayıda erkek oyuncu yakalarına "Times Up" yazılı rozetleri taktı.

altin-kure.jpg

ABD'de sinema sektöründe yer alan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmen, Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlatmış, Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifi kurmuştu.

Times' Up'ın internet sitesinde, "İşyerinde cinsel istismar, taciz ve eşitsizlik konusunda süre doldu. Şimdi, bununla ilgili bir şey yapma vakti ifadesi" yer alıyordu.

Times' Up kampanyasını başlatan isimlerden olan Reese Witherspoon törende yaptığı konuşmada, "Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz. Ve hikayelerinizi anlatacağız" dedi.

Witherspoon, "Bu sene sessizliği bozarak tacize karşı konuşan herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz çok cesursunuz" şeklinde konuştu.

Törende "En İyi Yabancı Film" ödülü ise Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın'ın "In The Fade" isimli filmine verildi.

Akın sahneye filmin başrol oyuncusu Diane Kruger ile birlikte çıktı.

Kırmızı halıdaki siyah giysiler nedeniyle "siyah halı" olarak da nitelenen bu seneki geçit töreninden bu kareler yansıdı.

aaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
 

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selda Bağcan'a büyük şok!07 Ocak 2018 Pazar 13:34
  • Bizim Aile'nin küçük Tuncay'ı Münir Özkul'u anlattı07 Ocak 2018 Pazar 10:32
  • Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan taziye ziyareti06 Ocak 2018 Cumartesi 16:18
  • Çukurova 11'inci Kitap Fuarı açıldı06 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
  • 'Sakarya Fırat'a büyük şok06 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
  • Beyaz Saray'ı karıştıran kitap piyasaya çıktığı gün tükendi06 Ocak 2018 Cumartesi 09:41
  • Cem Yılmaz'dan gençlere Aydın Boysan tavsiyesi05 Ocak 2018 Cuma 16:25
  • Erdoğan'dan Münir Özkul mesajı05 Ocak 2018 Cuma 14:54
  • Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı05 Ocak 2018 Cuma 13:52
  • Sanatçı dostları Münir Özkul'un ardından ne dedi?05 Ocak 2018 Cuma 13:41
    • FOTO GALERİ
    • Yoğun bakımdaki hastasıyla bu pozu verdi... Tepki yağıyor!
    • Gölete düşen iki tilki file böyle kurtarıldı
    • Survivor 2018'e katılacak iki isim daha belli oldu!
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe! Yarım ton...
    • Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
    • Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti