Altın güne düşüşle başladı! İşte çeyrek altının fiyatı...

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ocak 2018 Salı günü güncel altın fiyatları..

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 163,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 162,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.335,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin, altın fiyatlarını baskıladığını söyledi. ABD'de dün açıklanan verilerin beklentileri yakın geldiğini anımsatan Memiş, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.342 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Yurt içinde dolar kurundaki yükselişin altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırlandırdığını dile getiren Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 162 liranın destek, 164 liranın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini vurguladı.