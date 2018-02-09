Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında düşüş bugün de sürdü.

Sabah piyasaların açılmasıyla birlikte 161.9 seviyesine gerileyen altının gram fiyatı bir birim daha azalarak güne başladı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kadardan işlem görüyor.

Altının gramı güne düşüşle başladı. Gram altın 161,9 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.083 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 162,2 liradan tamamladı. Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 161,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.083 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.319,5 dolardan işlem görüyor.