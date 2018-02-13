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13.02.2018 22:20

Altan kardeşler savunmalarını kitap yaptılar

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Altan kardeşler savunmalarını kitap yaptılar
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da arasında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, Altan kardeşlerin son savunmalarını kitap haline getirildi.

Ahmet Altan’ın savunmasının İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı 72 sayfalık kitabın kapağında “Ahmet Altan Savunma Ahmaklığın Adaleti” yazısı yer aldı. Mehmet Altan’ın savunmasının İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı 68 sayfalık kitabın kapağında ise “Mehmet Altan Savunma Yargıladığınız gibi yargılanmak ister misiniz?” sözlerine yer verildi.

DURUŞMA SİLİVRİ’DE

Mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın ile Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen arasında yaşanan gerginliğin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında ki duruşma salonunda görülmesine karar verilen duruşmada Ahmet Altan’ın son savunmasını yapması bekleniyor.

İLK SAVUNMALARI DA KİTAP OLMUŞTU

Ahmet Altan ile Mehmet Altan’ın hakim karşısına çıktıkları ilk duruşmadaki savunmaları da kitap haline getirilmişti. İki ayrı kitabın ön yüzlerinde Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın karakalem resimleri yer almıştı. Ahmet Altan’ın kitabının ön kapağında “Bir iddianamenin hukuk pornosu olarak portresi” yazarken arka kapağında ise John Fowles’in bir romanında yer alan “Dünyadaki bütün yargıçlar verdikleri kararlarla yargılanır” sözlerine yer verilerek “Siz de kendi kararlarınızla yargılanacaksınız” denilmişti.

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Mehmet Altan’ın kitap haline getirilen savunmasının ön kapağında ise “Rousseau’yu da yargılardınız” sözleri yer aldı. Mehmet Altan’ın kitabının arka kapağında ise “ ‘Bilmiyorlar ki tarihte ve en korkunç zulüm devirlerinde fevkalade mahkemelerin fevkalade üstü fevkalade müdde-i umumileri icabında vesika uyduracak kadar iffetsiz fakat hukuk ve mantık uydurmaya kalkışmayacak kadar mahcupturlar.’(s.191) Necip Fazıl bunları benim doğduğum yıl olan 1953’de Malatya davasında söylüyor. Aradan 64 yıl geçti. Bu kez onun manevi talebeleri olduğunu söyleyenler iktidarda. Ve gene bir zulüm var. Galiba yıllardır tek değişmeyen gerçek bu zulüm...” sözlerine yer verilmişti.(hürriyet)

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