Alp Navruz'a doğum günü sürprizi

Fazilet Hanım ve Kızları'nda Sinan Egemen karakterini canlandıran Alp Navruz, Nişantaşı Must'da 28. yaşını dostlarıyla kutladı.

Menajeri Uğur Keleş'in sürpriz olarak düzenlediği partiye; Afra Saraçoğlu, Ümit Kantarcılar, Hazal Şenel ve Sevgilisi Bertan Asllani, Cengiz Okuyucu, Can Güreler gibi birçok ünlü isim katıldı.

SETTEN ÇIKIP PARTİYE KOŞTULAR

Sürpriz partiye setten çıkıp, toplantıya diye geldiğini belirten Alp Navruz, büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Navruz; "Menajerim sinema filmi toplantısı var diye çağırdı. Geldiğimde sürprizle karşılaştım ve büyük şaşkınlık yaşadım. Bütün dostlarım arayıp, mesaj attılar sağ olsunlar. Fırsat bulup, gelebilen bütün dostlarım şu an burada. Çalıştıkları için gelmek isteyip, gelemeyen birçok arkadaşımız da var. Onların da kalbi bizlerle bu gece." şeklinde konuştu.

Muhabirlerin "Yeni yaştan beklentilerin nelerdir?" sorusuna, sağlık ve mutluluk dilediğini belirten Navruz; "Sağlık ve mutluluk diliyorum. Bunlar olduktan sonra gerisi zaten teferruat." diye ekledi.

Yakın dostu Ümit Kantarcılar, geceye yeni sevgilisi ile el ele geldi.