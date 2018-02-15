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15.02.2018 23:40

'Almanyalı Osmanlı' neden öldürüldü?

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'Almanyalı Osmanlı' neden öldürüldü?
Wuppertal kentinde geçen hafta ‘Almanyalı Osmanlılar’ (Osmanen Germania) adlı rocker grubuna düzenlenen baskında Türkiye kökenli 44 yaşındaki Hamit Paksoy’un ölümüne yol açan polis memuru hakkında soruşturma açıldı.

WUPPERTAL Savcılığı, Hamit P.’yi vuran polis hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Savcılık, silahı çeken özel time mensup polisi kast ederek, “Onun hakkında soruşturma başladı” dedi. Soruşturmanın önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. 

Özel tim polisleri, hakkında yakalama kararı bulunan Hamit P.’yi ele geçirmek için geçen hafta cuma günü Opphofer Caddesi üzerindeki evine baskın düzenlemişti. Ancak baskın sırasında bir özel tim polisinin silahından çıkan kurşunlar, Hamit P.’nin ölümüne yol açmıştı. Yetkililer, polisin neden ateş ettiği konusunda açıklama yapmamıştı.
Hamit P.’nin ‘Almanyalı Osmanlılar’ grubunun liderliğini yaptığı öne sürülmüştü.(hürriyet)

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