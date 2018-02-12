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13.02.2018 05:55

Almanya’dan Türkiye’ye Deniz Yücel çağrısı

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Almanya’dan Türkiye’ye Deniz Yücel çağrısı
Alman hükümeti, Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Almanların serbest bırakılması çağrısında bulunarak Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutukluluğunun ikili ilişkileri ‘gerdiğini’ söyledi.

Yücel, iki ülke arasındaki silah anlaşmasıyla serbest kalma ihtimaline ilişkin, “Kirli anlaşma varsa ben yokum” demişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel’e “Kirli anlaşma yok” yanıtını vermişti.

Deutsche Welle’nin haberine göre, hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada “Federal hükümet gelecekte de tüm mevcut siyasi ve diplomatik kaynaklarıyla Deniz Yücel ve tabii ki diğer tüm tutuklu Almanların serbest bırakılması için çalışacaktır” dedi.

Seibert, çarşamba günü tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçmiş olacak Yücel’in durumuna da değindi: “Bir iddianame ve uygun bir yargılama süreci olmaksızın geçen bu uzun tutukluluk elbette Almanya-Türkiye ilişkilerini zedeliyor.”

Darbe girişiminin ardından Türkiye’de tutuklanan en az 28 Alman vatandaşının 22’si serbest kaldı. Bunların arasında Ekim 2017’de tahliye edilen insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve Aralık’ta tahliye edilen gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

Türkiye’de toplam 47 Alman tutuklu bulunuyor. Geçen hafta bir kişinin daha serbest bırakılmasıyla Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı altıya düşmüştü. Bunlardan biri olan ve hakkında hala bir iddianame bulunmayan Die Welt muhabiri Deniz Yücel, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası’ ile suçlanıyor.

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