  • BIST 115.147
  • Altın 163,118
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
21.01.2018 19:40

Almanya'dan SON DAKİKA Afrin açıklaması

»
Almanya'dan SON DAKİKA Afrin açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’nin dün başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler arasındaki askeri çatışmanın, içinde öngörülmemiş riskler barındırdığını ve büyük endişelere yol açtığını belirtti.

Gabriel, "Kuzey Suriye'deki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Türkiye ile Kürt güçler arasındaki askeri çatışma öngörülmemiş riskleri barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Gabriel ayrıca ‘Suriye'nin ihtiyaç duyduğu son şeyin bir başka çatışma olduğunu' da sözlerine ekledi.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret21 Ocak 2018 Pazar 11:49
  • Özel kuvvetler ve komandolar sınırı geçti21 Ocak 2018 Pazar 10:58
  • TSK’nın ‘Zeytin Dalı’ operasyonu Avusturya basınında21 Ocak 2018 Pazar 10:23
  • ABD'den son açıklama CENTCOM'dan21 Ocak 2018 Pazar 10:17
  • Lavrov ve Tillerson arasında Suriye görüşmesi21 Ocak 2018 Pazar 10:15
  • Rusya: ABD askerlerinin Suriye’de kalma hakkı yok21 Ocak 2018 Pazar 10:13
  • Suriye'ye komşu ülkelerin elçileri, Dışişleri'ne çağrıldı21 Ocak 2018 Pazar 10:07
  • Operasyon sonrası YPG'den flaş Rusya açıklaması21 Ocak 2018 Pazar 09:48
  • Trump'tan flaş karar20 Ocak 2018 Cumartesi 20:48
  • İran'dan Afrin açıklaması20 Ocak 2018 Cumartesi 20:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti