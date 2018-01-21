Almanya'dan SON DAKİKA Afrin açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’nin dün başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler arasındaki askeri çatışmanın, içinde öngörülmemiş riskler barındırdığını ve büyük endişelere yol açtığını belirtti.

Gabriel, "Kuzey Suriye'deki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Türkiye ile Kürt güçler arasındaki askeri çatışma öngörülmemiş riskleri barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Gabriel ayrıca ‘Suriye'nin ihtiyaç duyduğu son şeyin bir başka çatışma olduğunu' da sözlerine ekledi.