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23.01.2018 21:00

Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı: 4 ölü

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Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı: 4 ölü
Havada yaşanan kazaya karışan helikopterin Alman hava kurtarma ekiplerine bağlı olduğu ifade edildi.

Almanya'nın Philippsburg kentinde küçük bir uçak ile helikopterin çarpıştığı aktarıldı. Bild gazetesinin aktardığına göre, olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Alman polisi olayda daha fazla can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. 

Havada yaşanan kazaya karışan helikopterin Alman hava kurtarma ekiplerine bağlı olduğu ifade edildi. 

Uçakların nasıl çarpıştığı ise henüz bilinmezken, Rheinhausen ve Erlichsee arasında gerçekleşen kazaya ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

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