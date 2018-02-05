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06.02.2018 03:25

Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

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Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 4 kişilik Türk ailenin evlerinde ölü bulunduğu bildirildi.

Reutlingen Polis Sözcüsü Christian Wörner, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin Esslingen kentindeki evlerinde ölü bulunduğunu söyledi.

Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.

Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

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