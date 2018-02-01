Almanya'da sığınmacılar için önemli oylama

Almanya'da Meclis, geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimine 1 Ağustos'tan itibaren sınırlı bir şekilde izin veren yasa tasarısını kabul etti.

Yeni düzenlemede, aile birleşimi ile ayda bin kişinin ülkeye gelmesine izin verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, ağır mağduriyet durumlarında istisna yapılarak aile birleşimine olanak sağlanacak. Olası koalisyon ortakları Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratların uzlaşısı, tasarının geçmesinde önemli rol oynadı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere oylama öncesi şunları söyledi: "Evet bu konuda uzlaştık, Bizim için aile birleşme hakkının yeniden olmaması, Sosyal Demotratlar için genelde aile birleşme hakkının geçerli olması önemliydi."

Sosyal Demokrat Parti üyesi Eva Hoegl ise şu görüşleri dile getirdi: "Yönetmeliğin uzatılmasının tek nedeni, 1 Ağustos 2018'den itibaren, koruma altındaki göçmenlerin ailelerinin ülkemize gelebilmelerine olanak sağlamak için yeni bir düzenleme hazırlama gerekliliğiydi."

Meclis'teki oylamada, 676 'evet', 376, 'hayır' oyu çıktı.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratların, bu konuda uzlaşması, koalisyon hükümetinin kurulmasının da önünü açtı.

Almanya'ya 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında ise 280 bin sığınmacı geldi.(euronews)