Almanya'da gizli aşk: Zorla DNA'sını aldılar

İzmir’de iki çocuk annesi Berrin Aşık, babası olarak bildiği Mehmet Acül’ün gerçek babası olmadığını ortaya çıkardı ve annesinin gizli aşk yaşadığı İstanbullu Halim Bükcüoğlu’na babalık davası açtı.

Mahkeme, ilk duruşmaya gelmeyen adamın polis zoruyla kan ve doku örneği vermesine hükmetti

İzmir'de yaşayan ve yıllarca babası bildiği Mehmet Acül'ün öz babası olmadığını öğrenen 47 yaşındaki Berrin Aşık, gerçek babasının yıllarca annesinin 'bir yakınım' diye tanıtarak gizli aşk yaşadığı, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Halim Bükcüoğlu olduğunu öğrendi. Aşık, Bükcüoğlu'na babalık davası açtı.

ALMANYA'DA GİZLİ AŞK

19 yıl önce kanserden ölen Mehmet Acül'ün mezarını açtırıp DNA testi ile öz babası olmadığını kanıtlayan Berrin Aşık, sonrasında avukatı Varol Turbay aracılığıyla Bükcüoğlu'na hem babalık davası hem de babalığı benimsemediği için 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Bükcüoğlu mahkeme kararına rağmen DNA testine gitmezken, İzmir Aile Mahkemesi Bükcüoğlu'nun yakalanıp polis zoruyla Adli Tıp'a götürülerek kan ve doku örneği vermesini hükmetti. Anne Rezzan Acül ile Halim Bükcüoğlu, çalışmaya gittikleri Almanya'da tanışıp gizli aşk yaşadılar.

Bu aşktan Berrin adlı çocukları dünyaya geldi. İkili Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra da görüşmeye devam etti. Anne Rezzan Acül, kızı Berrin'e, Halim Bükcüoğlu'nu 'bir yakınım' diye tanıttı. Bir gün ameliyat masasına yatan Bükcüoğlu dayanamayıp kendisini ziyarete gelen Berrin'e gerçek babası olduğunu, kendisine dava açarsa babası olduğunu kabul edeceğini söyledi. Berrin de babalık davası açtı ancak bir süre sonra Bükcüoğlu'nun itirazıyla davayı geri çekti.

GERÇEK BABASI DEĞİLMİŞ

İzmirli avukat Varol Turbay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin babalık davalarıyla ilgili hak düşürücü sürenin kalktığını belirtmesi üzerine Berrin Aşık 2001'de İstanbul'da boğazdaki bir yalıda yaşayan zengin işadamı Halim Bükcüoğlu'na yeniden babalık davası açtı.

Mezarı açılan Acül'ün DNA sonuçlarından Ayık'ın gerçek babası olmadığı anlaşıldı. Aşık bu kez Halim Bükcüoğlu'nun babası olduğunu kanıtlamak için dava açtı. Mahkeme duruşmaya gelmeyen Bükcüoğlu'nun polis zoruyla Adli Tıp'ta kan ve doku örneği vermesine hükmetti.