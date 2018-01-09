Almanya'da, Deniz Naki'ye polis koruması

Almanya'da aracına silahlı saldırı düzenlenen futbolcu Deniz Naki polis korumasına alındı.

Naki'nin avukatı Soran Haldi Mızrak, Alman Basın Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, müvekkilinin olayın şokunu atlattığını, durumunun "iyi" olduğunu, ancak yaşamından endişeli olduğunu belirtti. Avukat, futbolcunun "şu anda kendisini Almanya'da güvende hissetmediğini" vurguladı. Mızrak, "Deniz şu anda gizli bir yerde kalıyor, kendisi polis koruması altında" açıklamasını yaptı. Daha önce de Alman medyasında Deniz Naki'nin kendi emniyeti açısından bilinmeyen bir yere götürüldüğü haberi yayınlanmıştı.

Müvekkilinin saldırılara boyun eğmeyeceğini söyleyen avukat Mızrak, Naki'nin ailesi ile birilikte Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini de sözlerine ekledi.

"İncelemeler her yönde devam ediyor"

Deniz Naki'yi koruma altına alan Alman güvenlik birimleri, Naki'nin yaptığı açıklamaları son derece ciddiye aldıklarını belirtti. Öldürmeye teşebbüs suçundan kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilere karşı açılan soruşturmayı her yönde devam ettirdiklerine de işaret eden güvenlik yetkilileri, eylemin ardında yatan nedenlere ve motiflere ilişkin henüz bir açıklama yapamayacaklarını da söyledi. Konuyla ilgili bir cinayet masasının henüz göreve başladığı ve hasar gören Deniz Naki'nin aracındaki izlerin incelemeye alındığı da bildirildi.