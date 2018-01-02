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03.01.2018 03:40

Almanya'da çocuk sığınmacılara yaş testi tartışması

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Almanya'da çocuk sığınmacılara yaş testi tartışması
Almanya'da iktidar ortağı CSU, sığınmacı gençlere tıbbi yaş testi uygulanmasının mecburi hale getirilmesini talep etti. Alman Tabipler Birliği ise etik açıdan yanlış olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

Almanya'da bir kızı bıçaklayarak öldüren Afgan sığınmacının yaşıyla ilgili tartışma yaşanırken Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki CDU'nun kardeş partisi CSU, genç göçmenlere tıbbi yaş testi uygulanmasının mecburi hale getirilmesini talep etti. Alman Tabipler Birliği ise etik açıdan yanlış olduğu gerekçesiyle bu talebe karşı çıktı.

'CİNAYET ZANLISI 15 YAŞINDA GİBİ DURMUYOR'

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise sığınma talebiyle Almanya'ya gelenler içinden 18'in yaşın altında olup olmadıkları belli olmayanlar için mecburi yaş testi uygulaması talep etti. Bu çağrıya pek çok muhafazakar siyasiden destek geldi. Geçen haftaki cinayetin sanığı, 2016'da yanında velisi olmayan çocuk olarak giriş yaptığı Almanya'da 15 yaşında diye kaydedilmişti. Sığınmacı genç, 15 yaşındaki kızı kendisini terk ettiği için bıçaklayarak öldürdüğünü ve kızla aynı yaşta olduğunu savundu. Kızın babası ise ''Saldırganın 15 yaşında olmasına imkan yok, umarım yargı sürecinde gerçek yaşını öğreneceğiz'' dedi.

'ÇOĞUNLUKLA DOĞRU SONUÇ VERMİYOR'

Alman Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery ise yaş testinin çok zahmetli ve pahalı olmasına karşın kesin sonuç vereceğinin garanti olmadığını belirtti. Mecburi uygulamaya da karşı çıktığını, ayrımsız her göçmenin tabi olması halinde insanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne müdahale anlamına geleceğini belirtti.

'MÜLAKATTA YALAN SÖYLÜYORLAR'

Alman uzmanlar genç göçmenlerin çoğunun yaşlarıyla ilgili yalan söylediği görüşünde. Zira Almanya'da 18 yaşın altındaki sığınmacılarda sınırdışı oranı çok düşük. 18 yaşın altındakiler konut ve devlet yardımına da daha kolaylıkla erişiyor.

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