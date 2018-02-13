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14.02.2018 06:35

Almanya'da beklenmeyen gelişme! Schulz'dan şok karar

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Almanya'da beklenmeyen gelişme! Schulz'dan şok karar
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Schulz, Berlin’de SPD Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, SPD'nin kişisel ve içerik olarak bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti. 
"Bugünden itibaren SPD genel başkanlık görevinden istifa ettiğim konusunda partimi bilgilendirdim." diyen Schulz, yeni hükümette kabineye girmekten vazgeçerek parti içindeki tartışmalara son vermeye katkı sağlamak istediğini söyledi.

SPD Yürütme Kurulu’nda genel başkan adayı olarak partinin Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles’i önerdiğini ve kurulda bu önerinin oy
birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Schulz, genel başkanlık seçiminin 22 Nisan’da Wiesbaden kentinde düzenlenecek olağanüstü kurultayda yapılacağını kaydetti.

Schulz, SPD genel başkanı olarak son kez konuştuğunu ifade ederek, görevinden kızgın veya kırgın bir şekilde ayrılmadığını kaydetti. 
Schulz, SPD'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile geçen hafta hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette dışişleri bakanı olmak istemiş ancak parti içinde tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Schulz, yeni hükümette bakan olarak yer almayacağını ve partideki görevlerinden ayrılacağını belirtmişti.

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