Almanya mucit komiser Cihan'ı konuşuyor!

Cihan Çorumlu 5 yaşında Almanya'ya geldi. Annesi temizlik işi yaparak, üç çocuğunu yetiştirdi.

Cihan Çorumlu şimdi polisler için geliştirdiği cop, el feneri ve biber gazı spreyini bir alette toplayan icadıyla Almanya'nın gündemine oturdu. Komiser Cihan'ın icadı Amerika yolcusu.

Almanya, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'nde 13'üncü revirde komiser olarak görev yapan Cihan Çorumlu'nun icadını konuşuyor. 5 yaşında Şereflikoçhisar'dan Almanya'nın Bochum kentine gelen Cihan Çorumlu, polis olma hayaliyle büyüdü. Almanya'da meslek lisesini bitirdikten sonra Kassel kentinde polis akademisine gitti. Akademide okurken, bir fikir geliştirdi. Bachelor tezini bunun üzerine yazdı.

Polisler bellerinde ayrı ayrı kelepçe, cop, biber gazı, silah ve fener taşıyor. Belleri bu aletlerle dolu. Özellikle en arkada takılı olan kelepçe, arka üstü düşme durumunda çok tehlikeli. Bunun yanında karanlıkta bir elinde fener diğer elinde kimlik kontrolü yapan bir polis memuru, herhangi bir müdahale ya da saldırıya uğrarsa, hiç şansı yok. Çünkü iki eli de dolu.

Elindekinin birini bırakıp silahına ya da biber gazına sarılıncaya kadar önemli bir zaman kaybediyor. Cihan Çorumlu bu aletleri çok işlevli bir alette toplamak istedi. Düşüncesini güvenlik malzemeleri üreten Alman Bonowi şirketine anlattı. 4 aylık bir çalışmadan sonra cop, el feneri ve biber gazı spreyini birarada toplayan alet tamamlandı. Şirket yeni aleti Paris'teki güvenlik fuarında tanıttı. Büyük ilgi gören Komiser Cihan'ın yeni icadı Mart ayında piyasaya sürülecek ve gelecek hafta Las Vegas'ta güvenlik fuarında görücüye çıkacak.

ANNEM YETİŞTİRDİ

Frankfurtlu Komiser Cihan Çorumlu başarı öyküsünü şöyle anlattı. Ben 5 yaşında annemle Almanya'ya babamın yanına geldim. Almanya babamı Türkiye'ye geri gönderince, biz üç kardeş annemle Almanya'da yalnız kaldık. Annem temizlik işi yaparak, bizi yetiştirdi. Ben ve ağbeyim polis olmak istedik. Ağbeyimi çok “sevimli”, polis mesleğine uygun değil diye almadılar. Ama ben polis akademisine gitmeyi başardım. Polislerin bellerinin aletlerle dolu olması hep kafamı meşgul etti. Bu aletleri bir alette toplamayı düşündüm. Fulda kentinde staj yaparken, düşüncemi Bonowi şirketine anlattım. Çizimler yaptım. Bunun üzerinde çalışarak, yeni aleti geliştirdim. Mart ayında piyasaya sürülecek. Çok ilgi var ve şimdiden siparişler başladı. Alman televizyon kanalı SWR yeni icadı şubat ayı sonunda ekrana getirecek.(hürriyet)