Almanya ile diyalog için ilk adım atılıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.

HANDE FIRAT - HÜRRİYET - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki olayları değerlendirirken, "İran gösterilere iki kişi destek veriyor Netanyahu ve Trump" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Çatışmaların bir an önce durması istikrarın geri gelmesini isteriz. İran'ı eleştiren ülkelerin samimi ve çifte standarttan uzak olması gerekiyor. Mısır’da darbe oldu, herkes destek verdi. Hani darbeye karşıydınız? Ruhani’nin açıklamalarını olumlu buluyoruz. Temennimiz sürecin bir an önce bitmesi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu sabah gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. ABD, AB ile ilişkiler, Almanya'yla yaşanan gerginlik dahil birçok konuda sorulara şu yanıtları verdi:

- (AB ile ilişkiler) AB 2018 de Türkiye’ye saygı duymayı öğrenir, eşit olarak görür değerlendirmelerini AB üyelik çerçevesinde yaparsa ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. Patronluk taslama dönemi bitti . AB de bunu anlamaya başladı.

- Amacımız Filistin Devleti tanıyan ülkelerin sayısını artırmak

- Suriye ‘de 2018 yılı için siyasi çözüm süreci ile uğraşılacak . Çözüm sonrası Suriye’nin yeniden inşası için tüm aktörlerle şimdiden görüşmeye başladık.

IRAK'TA BÜYÜK ROL OYNAYACAĞIZ

- Irak'ta gayrimeşru referandum sonrası Türkiye, sorunların çözümü için rol oynayacak. Her türlü desteği verecek.

- Yemen sorunu: Türkiye siyasi çözüm için çok aktif rol oynayacak

- Katar krizi: Türkiye Katar krizinin çözümü için katkı yapmaya devam edecek

- 6 Ocak Cumartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok . Almanya ve bazı ülkelerin var; bize ne olduğunu söylemeliler.

Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istiyoruz.

AVUSTURYA'YA BÜYÜKADA DAVETİ

Avusturya Dışişleri Bakanı aradı, ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. İstanbul Büyükada'ya davet ettik, konuşacağız.

ABD İLE İLİŞKİMİZİN İYİLİĞİ ONLARA BAĞLI

ABD ile ilişkilerde 2017 sorunlu bir yıl oldu. Tüm bunlara rağmen ABD NATO müttefikimiz. İlişkilerimizin iyi olması gerekiyor ama bu ABD'ye bağlı. Bize yanlış yaparsa altında kalmıyoruz

HALKBANK DAVASI

Hakan Atilla davasının boş olduğunu görüyoruz. Ne çıkacağının bir önemi yok. Başka iddianame söylentilerinin de önemi yok; siyasi bir dava olduğunu ABD'ye de söyledik. Komediye dönüştü.