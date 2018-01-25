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25.01.2018 22:20

Almanya eski Başbakanı Schröder, 26 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor

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Almanya eski Başbakanı Schröder, 26 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder beşinci kez nikah masasına oturacak. Schröder, kendisinden 26 yaş küçük Güney Koreli tercüman sevgilisi So-Yeon Kim'le ilkbaharda evlenecek.

Almanya eski Başbakanı 73 yaşındaki Gerhard Schröder Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı açıklamada, Güney Koreli 47 yaşındaki kız arkadaşı So-Yeon Kim'le evleneceğini duyurdu.

Önümüzdeki ilkbaharda 5'inci kez nikah masasına oturacak Gerhard Schröder evleneceği yer ve tarihle ilgili kesin açıklama ise yapmadı.

4. EŞİNDEN AYRILMA SEBEBİ

Kendisinden 26 yaş küçük So-Yeon Kim'le birlikte olduğunu geçtiğimiz sonbaharda kamuoyuna duyuran Gerhard Schröder'e dördüncü eşi Doris Schröder-Köpf'den eleştiri gelmişti. Doris Schröder-Köpf evliliğinin bitmesinde söz konusu ilişkinin etkili olduğunu iddia etmişti.

Çevirmenlik yapan So-Yeon Kim, Schröder ile birçok uluslararası toplantıya katılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkileri ve Rus enerji şirketlerindeki görevleri nedeniyle Almanya'da eleştirilerin hedefi olan Schröder ise, Doris Schröder-Köpf'ün iddialarını yalanlamıştı.

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Türkiye ile de yakın ilişkileri bulunan Gerhard Schröder'in Bodrum'da yazlık evi bulunuyor.

YILIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KORE'DE YAŞAYACAK

Evlilik kararı sonrası Schröder'in yılın büyük bölümünde Kore'de yaşaması bekleniyor. Sevgilisi Kim de, açıklamasında, “Tabii ki, Almanya her zaman Gerhard Schröder’in hayatının merkezi olacak, tıpkı Kore’nin benim vatanım olduğu gibi”

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