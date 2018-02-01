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01.02.2018 22:50

Alman parlamentosunda çok tartışılacak görüntü!

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Alman parlamentosunda çok tartışılacak görüntü!
Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu tartışma yaratan görüntülere sahne oldu. Alman vekiller boyunlarına PKK bayrakları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.

Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin DalıHarekatı ele alındı.

Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK bayrakları ile oturuma katıldılar.

AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER

Avrupa Birliği'nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye'ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi. 

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