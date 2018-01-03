  • BIST 116.052
  • Altın 160,037
  • Dolar 3,7660
  • Euro 4,5302
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
04.01.2018 04:20

Allardyce'dan çok konuşulacak Cenk Tosun açıklaması

»
Allardyce'dan çok konuşulacak Cenk Tosun açıklaması
Everton menajeri Sam Allardyce, transferi gündemde olan Cenk Tosun'a da mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam, "Yeni transferlerin gelir gelmez sahaya 11'de çıkması zor" dedi.

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Sam Allardyce, transfer gündemi hakkında Ada basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"11'DE BAŞLAMASI ZOR"

Allardyce; takıma bir forvet ve bir de defansın soluna transfer yapmak istediklerini açıklarken en büyük görevinin kadrodaki futbolcuları birbirine kaynaştırmak olduğunu ifade etti.

Big Sam, 'Kadro kurmanın zorlukları var. Yurtdışından gelen her yeni futbolcu buraya uyum sağlayamayabilir. Dolayısıyla yeni transferlerin gelir gelmez sahaya 11'de başlaması zor görünüyor. Devre arasında yapılan transferler bu yüzden risklidir.' açıklamasında bulunarak Cenk Tosun'a mesaj yolladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü futbolcunun oğlu, yaşam mücadelesi veriyor03 Ocak 2018 Çarşamba 20:23
  • A Milli Takım, İran ile hazırlık maçı oynayacak03 Ocak 2018 Çarşamba 18:54
  • Beşiktaş taraftarına Arda Turan müjdesi03 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
  • Fransa'dan dev transfer iddiası!03 Ocak 2018 Çarşamba 16:07
  • Kapatma kararı alan Gaziantepspor'da yeni gelişme03 Ocak 2018 Çarşamba 14:51
  • Süper Lig'de maç başlama saatlerinde değişiklik03 Ocak 2018 Çarşamba 12:40
  • Hikmet Karaman dönemi resmen başladı03 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
  • Beşiktaş o isimle 4,5 yıllık sözleşme imzaladı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:59
  • Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti03 Ocak 2018 Çarşamba 10:32
  • Yusuf Erdoğan dünya evine girdi03 Ocak 2018 Çarşamba 02:22
    • FOTO GALERİ
    • Son dönemin en komik parodi replikleri
    • Donan Niagara Şelalesi'den büyüleyici kareler
    • İşte su geçirmeyen akıllı telefon modelleri
    VİDEO GALERİ
    • Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar
    • Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
    • İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti