Alkollü sürücüyü durdurmak isteyen 2 polis yaralandı

Antalya'da gece şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü M.C., polisler evrakını kontrol etmek isteyince kaçtı.

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA)- Kovalamaca sırasında 2 polisin yaralanmasına neden olan sürücü sabaha karşı yakalandı.Gözaltına alınan M.C.'nin 2.06 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi'nde dün gece devriye görevi yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelendikleri 06 HK 586 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Duran sürücü M.C., komiser Gürbüz Dumlupınar ruhsatı alacağı sırada gaza bastı.

Aracın aniden hareket etmesiyle komiser Dumlupınar sürüklendi. Bunun üzerine polis memuru Ahmet Ayyıldız, otomobili durdurmak için önüne atladı. Motor kaputunun üzerine tutunan polis memuru Ayyıldız, sürücü M.C'nin manevrasıyla yola savruldu.

Yaralanan komiser Gürbüz Dumlupınar ile polis memuru Ahmet Ayyıldız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Dumlupınar'a 7 gün, Ayyıldız'a 10 gün rapor verildi.

Kaçan sürücü M.C., sabaha karşı gözaltına alındı. Yakalandığında 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen M.C.'nin, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı ortaya çıktı.