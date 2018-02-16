Alkol ve sigara ithalatında yeni düzenleme!

Etil alkol, yaprak sigara kağıdı ve filtresi ithalatı izinle yapılabilecek.

(DHA)- Etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatı yalnızca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın vereceği "uygunluk belgesi" ile yapılabilecek.

Ekonomi Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi tebliğine göre, dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri eklenerek içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamayacak.

İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek, tebliğ ekinde kapsamı belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na alkollü içki bildirimi yapılmasının da zorunlu olacağı belirtilen tebliğde şöyle denildi:

"İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur... Dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamaz."