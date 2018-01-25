Aliyev ve eşine hakarete RTÜK'ten ağır cezalar!

RTÜK, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşine yönelik hakaret içeren bir yayınından dolayı Show Radyo'ya 5 kez program durdurma ile en üst seviyeden idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşine yönelik hakaret içeren bir yayından dolayı Show Radyo'ya 5 kez program durdurma ile en üst seviyeden idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ün bugün yapılan Üst Kurul toplantısında Show Radyo'nun "Matrax" isimli programında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya yönelik hakaret içeren yayını ele alındı.

Sunuculuğunu Zeki Kayahan Coşkun'un yaptığı Matrax isimli programın 16 Ocak 2018 tarihinde, 22.00-01.00 saatleri arasındaki yayınında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya yönelik hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı saptandı.

Üst Kurul, bu yayın nedeniyle radyo kanalına para cezaları içerisinde en üst seviye olan ticari iletişim gelirinin yüzde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca radyoya, program yayınının beş kez durdurulması müeyyidesi uygulanması da kararlaştırıldı.

Bu cezanın ardından aynı radyo tarafından bir yıl içinde benzer bir yayın yapılması halinde, on güne kadar yayın durdurma cezası uygulanacak. Tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.

Söz konusu ceza, RTÜK tarafından radyolara uygulanan en ağır cezalardan olma özelliğini taşıyor.