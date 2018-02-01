Aliye Akkılıç hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Aliye Akkılıç, 85 yaşında hayatını kaybetti. Akkılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

‘Felaket Tellalı' lakaplı Onur Akay, sanatçı Aliye Akkılıç'ın vefat ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından 85 yaşındaki Akkılıç'ın bugündefnedildiğini duyuran ses sanatçısı Akay, “Türk Halk Müziği, ekol olmuş sanatçılarından birini kaybetti! Yurttan Seslerin üyesi ve Muzaffer Sarısözen’in yaşayan son öğrencilerinden olan Türk halk müziğinin usta ismi Aliye Akkılıç, bugün sabaha karşı 85 yaşında vefat etti. Bir neslin türküleri sevmesinde o güzel sesinin ve yorumunun katkısı büyük olan Akkılıç'ın cenazesi, öğlen namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

1954 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına adım atan Aliye Akkılıç, 1981'de TRT’den emekli olmuştu.