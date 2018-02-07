Alişan'ın eski nişanlısı ile yeni sevgilisi pişti oldu!

Alişan ile Buse Varol, 5 Mayıs'taki nikahları için gün sayıyor.

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 5 Mayıs'taki nikahları için gün sayıyor.

Ünlü çift, dün yedikleri aile yemeği çıkışı basının sorularını yanıtladı. Bu sırada Buse Varol'un boynundaki Alişan'ın adının başharfini simgeleyen kolye dikkatlerden kaçmadı. Varol, Alişan'ın bir yakınının hediyesi olan kolyeyi takmaktan mutlu olduğunu ve sevgilisine aşkını ifade ettiğini söyledi.

Öte yandan Alişan'ın geçen yıl düğüne haftalar kala ayrıldığı eski nişanlısı Eda Erol'un da ilişkileri boyunca benzer bir kolyeyi taktığı ortaya çıktı. (Medyatava)