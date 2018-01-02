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02.01.2018 15:20

Alişan'a çok kötü haber! Kaybetti...

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Alişan'a çok kötü haber! Kaybetti...
Alişan ve Çağla Şıkel'in yeni dizisi Dostlar Mahallesi'nden kötü haber geldi.

Alişan'ın aşkı bulduğu dizi Dostlar Mahallesi, ekranlara 4 bölüm dayanabildi. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan dizi final karar aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dostlar Mahallesi dizisi, Zeynep Eronat, Ersin Korkut, Hande Katipoğlu, Buse Varol, Turan Özdemir ve İnan Ulaş Torun gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekmişti. Ancak dizi ekranlara 4 bölüm dayanabildi.


AŞKTA KAZANDI İŞTE KAYBETTİ
 
Nişantaşı'nda gazetecilerle karşılaşan Alişan, "Revize edilen 5. bölümü bekliyoruz" derken Çağla Şıkel ise "Reytingler iyi değil ama yapacak bir şey yok. Kısmet" yorumunu yapmıştı. Ancak geçen cumartesi dizinin ekrana gelen üçüncü bölümünün reytingleri kötü çıkınca 4. bölümde final kararı alındı. Dostlar Mahallesi dizisinden geriye sette başlayan Alişan ve Buse Varol aşkı kaldı.

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