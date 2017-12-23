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24.12.2017 01:30

Alişan itiraf etti: DM'den yürüdüm!

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Alişan itiraf etti: DM'den yürüdüm!
Şarkıcı ve oyuncu Alişan, Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la nişan attıktan bir süre sonra aynı dizide rol aldığı Buse Varol’la aşk yaşamaya başladı. İkili, ilişkilerini bir süre gizli yaşadıktan sonra ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol, önceki akşam Ece Erken ve diğer dostlarıyla birlikte Rumeli’de yemek yedi.

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Mekan çıkışında objektiflere yansıyan ikili, çok mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Tanışma hikayesini anlatan Alişan, “Dizi başlamadan 10 gün önce bir tanışma yemeği düzenlendi. Buse benim tam sağıma oturdu ve ilk görüşte çok beğendim. Hemen Çağla’ya (Şıkel) söyledim. Ne güzel kız falan dedim. Sonra Buse tesadüfen bir arkadaşıyla bizim kafeye gitmiş ve babam Buse’yi görüp beğenmiş. Babam da bana söyledi, oğlum ne güzel kız tanışsanıza siz dedi. Bende Buse’ye DM’den yürüyüp numarasını istedim” dedi.

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