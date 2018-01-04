Alibaba Group, Asya’da Google hakimiyetine son verdi

Mobil dünyanın önemli tarayıcılarından birisi olan UC Browser, Asya kıtasında yükselen bir ivme yakaladı. Önemli pazarlarda Google Chrome tarayıcısını geride bırakmayı başarıyor.

Alibaba Group bünyesinde faaliyet gösteren UC Browser tarayıcı uygulaması, Batı pazarlarında çok az kullanım değerlerine sahip olsa da Asya pazarında adeta şahlandı ve Google’ı koltuğundan etti.

Daha çok düşük bütçeli ve düşük donanımlı akıllı telefonların tercih edildiği Hindistan, Endonezya gibi Asya ülkelerinde ilk kez çevrim içi olan mobil kullanıcıların önce UC Browser’ı indirdiği belirtiliyor. Bu da yeni nesil internet kullanıcılarını etkilemede Alibaba’nın potansiyelini ortaya koyuyor.

Dünya çapında 430 milyon indirme sayısına ulaşan UC Browser, Hindistan’ın mobil tarayıcı pazarında yüzde 51 paya sahip. Google Chrome ise yüzde 30 civarında geziniyor. Endonezya’da ise UC Browseryüzde 41 ile lider durumda ve Chrome tarayıcısı da yüzde 32 civarında paya sahip.

Elbette global olarak Google Chrome ağırlığını koyuyor. Yüzde 47 pazar payına karşılık UC Browser’ın yüzde 16 civarında payı var. ABD’de ise UC Browser yüzde 1 civarında.

Bununla birlikte Alibaba’nın en önemli avantajı Asya ülkelerinde internetle henüz tanışmamış geniş bir kitlenin olması. Hindistan’da nüfusun sadece yüzde 30’u çevrim içi. Endonezya’da ise internet kullanım oranı yüzde 25 civarında. İnternetle ilk kez tanışan kullanıcıların UC Browser’ı tercih ettiği düşünüldüğünde Asya’da büyük bir hakimiyet kurması kaçınılmaz gibi görünüyor.

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