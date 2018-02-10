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10.02.2018 04:05
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Ali Türkşen: 2018 geldikleri gibi gidecekleri yıl olacak

Ali Türkşen: 2018 geldikleri gibi gidecekleri yıl olacak
Halk TV’de ekranlara gelen Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk olan İYİ Parti’nin kurucularından, Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Ali Türkşen, "2018 yılı Atatürk'ün 'geldikleri gibi giderler' sözünün 100. yılı. Bize bu emperyal düzeni kim kurduysa 2018 yılı onların gidiş yılı olacak" dedi.

Kardak kayalıklarında silah arkadaşlarıyla kahramanlık destanı yazan İYİ Parti kurucularından emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, katıldığı Halk Arenası programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Afrin ve Türkiye’nin şuan içinde bulunduğu duruma değinen Türkşen, “Milletçe, askerimizin yanındayız. İnşallah başarılı bir şekilde geri dönerler. Sivas Kongresi’nde kabul edilen maddelerden biri ‘Manda ve Himaye Kabul Edilemez’di. Eğer o madde o gün kabul edilseydi. Yabancılar bu ülkeyi bölmek için çalışacaklardı. Şuan içinde bulunduğumuz durum yaşanacaktı. Ancak Atatürk bunu kabul etmedi ve ‘Geldikleri gibi giderler’ dedi. 2018 yılı, Atatürk’ün, ‘geldikleri gibi giderler’ sözünün 100. yıldönümü. Bize bu emperyal düzeni kim kurduysa 2018 yılında, bu sözün yüzüncü yılında, geldikleri gibi gitme yılıdır. Bu yıl gidecekler inşallah” ifadelerini kullandı.

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