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15.02.2018 07:15

Ali Sabancı'ya Fransa’nın en prestijli nişanı

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Ali Sabancı'ya Fransa’nın en prestijli nişanı
Ali Sabancı’ya Fransa’nın en prestijlisi sayılan ‘Chevalier dans I'Ordre National de la Légion d'Honneur’ nişanı verildi.

Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilere yaptığı katkı nedeniyle Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı’ya Fransa’nın en prestijlisi sayılan ‘Chevalier dans I'Ordre National de la Légion d'Honneur’ nişanı verildi.

Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda düzenlenen tören Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde yapıldı.

Törende konuşan Fries, “Bu akşam Fransa ve Türkiye arasındaki o çok değerli ilişkilerin hizmetinde yaptığınız özverili çalışma ve katkılarınıza minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zira Fransa Cumhuriyeti, Napoleon Bonaparte tarafından ihdas edilen ve Fransa’nın en eski ve saygın nişanı olan Legion d’Honneur nişanı ile size taltif ederek, liyakatlarınızı onurlandırmak istemiştir” dedi.

Ali Sabancı’nın eğitim, iş ve aile yaşantısından bahseden Fries, “ABD’deki eğitiminizin ardından Sabancı Grubu’na ait Akbank’ta ilk tecrübelerinizi edindiniz. 2001 yılında itibaren de, holdingin strateji bölümünü yönettiniz. Dönem, Fransa ile projelerin giderek gelişip arttığı dönemdi” dedi. Fries, Ali Sabancı’nın risk almayı sevmesi ve girişimcilik yönünün kuvvetli olması nedeniyle aile holdinginden ayrıldığını belirterek, “Henüz 34 yaşındayken babanız tarafından  kurulup halen yönetilen ESAS grubuna geçtiniz” diye konuştu.

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