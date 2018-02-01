Ali Koç'un seçilirse hayata geçireceği 6 madde

Koç Holding Başkan Vekili, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Y. Koç, Fortune Dergisi Şubat sayısına kapak oldu.

Röportajda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Koç, başkanlığı ile birlikte Fenerbahçe için hayata geçireceği altı maddelik stratejik dönüşüm planını anlattı.

‘Fenerbahçe camiasının kenetlenmesi’, ‘sportif başarı’, ‘çağın şartlarına uygun bir yönetim vizyonu’, ‘öncü, lider bir Fenerbahçe’ ve ‘toplumsal fayda sağlamada öncü bir kulüp’ olma hedefleriyle yola çıkan Koç, “Çok sesli, katılımcı ve sorgulayan bir kongre üyesi kültürünün olduğu, herkesin çorbada tuzunun olduğu bir Fenerbahçe’de buluşmalıyız.” dedi.

Bu yıl yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul’da Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na aday oldunuz. Seçildiğiniz takdirde nasıl bir stratejik dönüşüm planınız var?

Spor Kulüplerinin, ülkelerin en önemli marka elçileri olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü de asırlık tarihi ve toplumsal anlamdaki konumu, değeri göz önüne alındığında Türkiye’nin en önemli markalarından. Bu önemli değerin, maalesef, hak ettiği potansiyelin gerisinde kaldığını düşünüyorum. Önem sırası olarak değil ama mantık sırası olarak değerlendirirsek, bu durumu şöyle özetleyebilirim.

CAMİANIN KENETLENMESİ: Fenerbahçe’nin en güçlü, en heybetli olduğu dönemler –skordan ve kupadan bağımsız olarak, camianın içinde birlik ve beraberlikle kenetlendiği; heyecan ve umut içinde olduğu dönemler. Son birkaç yıla baktığımız zaman da o heyecanın, o umudun eskisi kadar olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla öncelik, camianın kenetlenmesi, birlik ve beraberlik. Bunun için de çok seslilik ve katılımcı bir yönetim anlayışı gerekiyor. Çok sesli, katılımcı ve sorgulayan bir kongre üyesi kültürünün olduğu, herkesin çorbada tuzunun olduğu bir Fenerbahçe’de buluşmalıyız. Bir tane Fenerbahçemiz var. Hepimiz onun etrafında omuz omuza vererek tekrar kenetlenmeliyiz.

MALİ YAPI: Spor kulüplerinin günlük planlardan ziyade, orta ve uzun vadeli planlar yapmasının ne kadar önemli olduğunu bugün Türkiye’nin önde gelen kulüplerinin taşıdığı borç stoklarına baktığımız zaman daha iyi anlıyoruz. Mali güç için sportif başarı, sürdürülebilir sportif başarı için sağlam bir finansal yapı gerekiyor. Bu döngü doğru kurgulanamadığı zaman kalıcı başarıları yakalayamıyorsunuz. Ancak bugünün rakamları, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir sportif başarı için yetersiz kalıyor. Dolayısıyla önceliklerim, kulübün finansal yapısının daha sağlıklı hale gelmesi ve bağımsız bir finansal yapının sağlanması. Bana göre bugün kulüplerimizin ürettiği gelir de, değer de, doğru yönetildiği takdirde kendi kendilerini rahat biçimde çevirebilecek seviyede. Ancak, Türk futbolunda 7 milyar TL’lik bir borç yükünden bahsediliyor. Buna kulak vermek lazım. Kulüplerin borçlanma maliyeti yüzde 10 derseniz, 700 milyon TL’lik faiz yükü oluşuyor ki, borçlanma maliyetleri genelde daha yüksek oluyor.

SPORTİF BAŞARI: Aslında kulüpleri bugün bu noktaya getiren en önemli konulardan biri de futbolda başarıyı yakalama baskısı ya da başka bir deyişle günü kurtarma çabası. O yüzden de sportif başarıyı kısa vadede yakalamaya odaklanıyoruz. Sportif başarı gerçekleşmediği takdirde orta ve uzun vadeli değişiklikleri yapmak daha da zor oluyor. Avrupa’da durum böyle değil. Durum ne olursa olsun uzun vadeli tohumlar atıyorlar ve o tohumlar zaman içinde meyve veriyor. Bütün bunlara baktığınız zaman da; Avrupa ile sürdürülebilir şekilde rekabet edebilmek için, her yıl şampiyonlar liginde olmak, gruptan çıkmak için cephanemiz; yani maddi gücümüz ve doğru bir planlamamız olması gerekiyor. Bu planlamanın en önemli ayağı, sporcuların mümkün olan en etkin şekilde camiaya kazandırılması. Bu iki türlü oluyor: ¬Akademi; yani altyapılar -ki bu çok daha uzun vadede meyve veren bir süreç-. 4-6 sene sürüyor, doğru konumlandırdığınız takdirde hem birinci takımınıza oyuncu verebiliyorsunuz hem de diğer oyuncuları pazarlayıp bu yatırımdan para kazanabiliyorsunuz. ¬Kısa vadede başarı ise, doğru bir scouting sisteminin kurulmasını gerektiriyor. Bugün dünya çapındaki kulüplerin scouting yatırımlarına baktığınız zaman, yıllık 3,5 – 4 milyon Euro’yu geçmiyor. Fenerbahçe’ye yıldızlar da gelecek ama aynı zamanda; hem Fenerbahçe’de futbola katkı sağlayacak, hem de Fenerbahçe’nin satabileceği yetenekleri makul ve ekonomik şartlarda bulmanın yöntemlerini geliştireceksin. Dünyadaki en zengin kulüpler bile bunu yapıyorlar. İsmi bilinmeyen oyuncuları alıp, onları takımlarında en iyi şekilde konumlandırdıktan sonra sattıkları zaman ekonomik fayda sağlayabiliyorlar. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Sistemler, yöntemler ortada. Ülkemizde de bu kültürü kendi ihtiyaçlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusunda oluşturabilmemizin son derece mümkün olduğuna inanıyorum. Bugün Türk futbolunun genelinde şahit olduğumuz transfer politikalarının sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Amatör branşlara baktığımızda Fenerbahçe, hâlihazırda yıllardır rakiplerinin önünde. Olimpiyatlara en fazla sporcu, bizim kulübümüzden gidiyor. Başkanımız ve yönetimimiz, faaliyet gösterdiğimiz tüm spor branşlarına önem veriyor ve yatırım yapıyor. Bu yaklaşım ve anlayışın daha da gelişerek devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple, günün şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda Fenerbahçe’ye iki yeni şubenin açılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan ilki, engelli sporcular şubesi. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir kulüp olarak Fenerbahçe’nin kapsayıcı bir anlayışla her sporcunun yanında yer almasını arzu ediyorum. Diğeri ise, geleceğin sporu olarak nitelendirilen e-spor. Hem Avrupa, hem de bazı Türk spor kulüpleri bu alana yatırım yapıyorlar. Genç nesilde bu alana çok yoğun ilgi var.

ÇAĞIN ŞARTLARINA UYGUN BİR YÖNETİM VİZYONU: Bu yola çıktığımızdan beri Avrupa’nın önemli kulüplerini ziyaret ettik. Konferanslara katıldık, sadece spor ile ilgili teknoloji ve insan kaynakları şirketleri ile temas ettik. 21. yüzyılda başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında paradigmalar değişiyor. Ülke olarak ulaşmaya çalıştığımız Avrupa’nın büyük futbol liglerindeki kulüplerle aramız her geçen gün daha fazla açılıyor. Orada gördüklerimiz, duyduklarımız, tecrübe ettiklerimiz, anlatılanlar ile bizim burada yaşadıklarımız arasında dağlar kadar fark var ve bu fark sadece maddi değil. Anlayış farkı, vizyon farkı, teknoloji kullanma farkı… Örneğin, sporcu keşfetme, yetiştirme ve kadro mühendisliği mevzularında bambaşka metotlar, süreçler ve kültür söz konusu. Taraftarlar ile daha iyi etkileşimde olmak için pek çok farklı teknolojiler kullanılıyor. Hem Fenerbahçe’nin hem de Türk sporunun bu seviyeye ulaşabilmesi adına, çağın şartlarına uygun bir vizyon ve anlayışla yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum.

ÖNCÜ VE LİDER KULÜP: Fenerbahçe’nin geçmişte olduğu gibi rakipleri için bir kıstas, benchmark olması, öncü konumuna dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ezber bozan, oyunun kurallarını değiştiren bir Fenerbahçe’ye alışıktık biz. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin Türk sporunun lokomotifi olmakla beraber; lideri, örnek kulübü, saygın aynı zamanda da saygılı kulübü olması gerektiğini düşünüyorum. Birlik ve beraberlikle kenetlenen bir camia, omuz omuza herkesin çorbada tuzunun olduğu, kendi imkânları çerçevesinde sorgulayan bir kongre yapısı ve umut vaad eden bir Fenerbahçe…

Onun için biz hep şu söylemi kullanıyoruz: Eski heyecan için, yeni kan. Ve bunun için de tam zamanı şimdi diyoruz!

TOPLUMSAL FAYDA SAĞLAMADA ÖNCÜ OLMAK: Son olarak sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun da büyük resimde yapıcı rekabet sayesinde daha ileri gidebileceğine ve değerli olabileceğine inanıyorum. Bugün Premier Lig’in bu kadar değerli olması, ligdeki önemli futbolcular ve büyük takımlar kadar ligin çok çok iyi yönetilmesi ve pazarlanmasından geçiyor. Bizler de burada, sahadaki mücadelemizin dışında, ligimizin değerini artıracak pek çok şeyi, hep beraber yapıcı bir rekabet ortamında gerçekleştirebiliriz. Öte yandan, ülkemizde futbolun toplumu bu kadar ayrıştıran bir unsur olmasına çok üzülüyorum. Futbolun, sporun gerçek değerleri olan sportmenlik, centilmenlik, dostluk, adil rekabet, takımdaşlık gibi unsurlarını yansıtan bir seviyeye ulaşması şart. Bugün maalesef futbolda rekabet biçimi hem yıkıcı, hem de ayrıştırıcı. Fenerbahçe’nin bu iklimin değişmesinde sorumluluğu olduğunu ve bu doğrultuda öncülük yapması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, Fenerbahçemizin sadece sportif konularda değil, sosyal sorumluluk konusunda da şampiyon olmasını hayal ediyorum. Bu doğrultuda, rakiplerimizin gerisinde kaldığımızı ve muhakkak faaliyet göstermemiz gerektiğini düşündüğüm bir alanda; “engel tanımayan” sporcular için de bir şube yatırımı yapmak, demin de ifade ettiğim gibi önceliğimiz olacaktır.