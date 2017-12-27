  • BIST 111.656
  • Altın 158,097
  • Dolar 3,8257
  • Euro 4,5416
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -5 °C
27.12.2017 11:30

Ali Ağaoğlu’nu şoke eden haber

»
Ali Ağaoğlu’nu şoke eden haber
Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun, “en sevdiğim otomobilimdi” dediği ve 2011’de İTÜ’ye bağışladığı, Türkiye’ye gelen ilk elektrikli araç Tesla’nın kullanılmayıp bir kenara atıldığı ortaya çıktı.

HAYRİ ÇETİNKAYA - SÖZCÜ  - “Türkiye'de yerli otomobil için “babayiğit” aranmasından çok önce biz bu adımları atmıştık” diyen Ali Ağaoğlu ve Türkiye'ye ilk gelen Tesla'nın başına gelenleri şöyle aktardı:

“2010'da Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye'ye ilk ben getirdim. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ'nün Makina Fakültesi dekanı aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra dönemin İTÜ Rektörü Muhammed Şahin hocayı ben aradım. ‘Hocam bu aracı üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın. 500 aracı ben alacağım' dedim. Kabul ettiler ve ben de aracı İTÜ'ye hediye ettim.”

tesla-1.jpg

6 YIL HİÇ SES ÇIKMADI

Tesla'nın teslim töreninde, “Ben bu aracı yurtdışından farkındalık yaratmak için getirttim. Aracın Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dediğini hatırlatan Ağaoğlu şöyle devam etti: “Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili çalışmalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadık. Tesla'nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti. Tesla'yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ'de rektör değişti ve araç rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedildi. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Araca 50 bin dolar masraf çıkarıldı.”

ABD'li ünlü bir üniversiteden İTÜ'yü ziyarete gelen heyetin Tesla'yı görünce imrendiğini aktaran Ağaoğlu, bunun üzerine üniversite yönetiminin aracın kıymetini anlayıp mekatronik atölyesine taşıdığını aktardı. Ancak bu kez de tamiri için bütçe bulunamadığı için aracın yine kaderine terk edildiğini ifade eden Ağaoğlu, “Biz bu durumu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ'nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu' söyledi” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı iç çamaşırı satışı iki katına çıktı26 Aralık 2017 Salı 19:24
  • Taşeron işçilerin kadro başvuru tarihi belli oldu!26 Aralık 2017 Salı 14:51
  • Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: Tablo vahim26 Aralık 2017 Salı 13:24
  • Bitcoin'de neler oluyor? İşte son durum26 Aralık 2017 Salı 10:47
  • 'Bitcoin'in değeri sıfır olabilir!'25 Aralık 2017 Pazartesi 21:17
  • Sudan anlaşmasını Aziz Yıldırım imzaladı25 Aralık 2017 Pazartesi 21:09
  • Kozyatağı Carrefour AVM, resmen el değiştirdi25 Aralık 2017 Pazartesi 19:57
  • Sudan'dan Türkiye'ye ucuz et teklifi!25 Aralık 2017 Pazartesi 19:46
  • DİSK'ten taşerona kadro düzenlemesi yorumu25 Aralık 2017 Pazartesi 15:49
  • İsrail Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e rakip25 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti