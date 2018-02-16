Bakan Kaya: "Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor."

DHA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillerin hedef alınmadığını, aksine operasyonun hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, "Gerçek apaçık ortada aslında ama maalesef böyle bir algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor. Bunu da üzülerek izliyoruz" dedi.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, Vali Mehmet Tekinarslan, milletvekilleri ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kaya, şehidin babası Hanifi ve annesi Gülizar Doğan'a taziyelerini iletip, başsağlığı dileklerini iletti.



Köyden ayrılırken açıklama yapan Bakan Kaya, terör örgütlerinin kökü kazınıncaya kadar operasyonların devam edeceğini belirterek, "El Bab'da gazi olan, daha sonra 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Yunus Emre şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Annesi, babası, ailesi çok güzel insanlar gerçekten. Tüm şehit ailelerimiz bu vakur duruşu, millet olarak bize güç veriyor. Gerçekten her biri düğüne gider gibi Afrin'e, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na koşa koşa giden kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımızla onların yanındayız. Şehitlerimizin aileleri de bizlere emanet. 81 milyon olarak biz tüm milletimizle birlikte şehit ailelerimizin yanındayız. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlar bize aynen bu vatan toprakları gibi şehitlerimizin emanetleri. Bu süreçte gördük ki, şehitlerimizin aileleri gerçekten çok vakur bir duruş sergiliyorlar. Onların bu vakur duruşundan biz de güç alıyoruz. İnşallah sınırlarımızda meydana gelen bu terör örgütlerinin her birinin kökünü kazıncaya kadar operasyonumuz sürecek" dedi.



'VATANLARINA DÖNMEK İÇİN ZATEN GÜN SAYIYORLAR'



'Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla tamamlanmasıyla hem sınırın güvenli hale getirileceğini, hem de Suriyelilerin ülkelerine döneceğini ifade eden Bakan Kaya, şöyle devam etti:



"Biz orada hem sınır güvenliğimizi sağlamak üzere bulunuyoruz, hem de oradaki mazlum insanlara huzur götürmek üzere oradayız. Zeytin dalı simgesiyle inşallah Mehmetçiğimiz oraya huzur götürecek, barış götürecek. Oradaki masum insanlar da bugün Kilis'te, Kilis nüfusundan daha fazla Suriyeli misafirimiz bulunmakta. Kilis ve diğer illerdeki Suriyelilerimiz de bu topraklar temizlendiğinde yurtlarına, vatanlarına dönmek için zaten gün sayıyorlar. Ben tekrar tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize ve yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum ve şu anda orada, operasyonda olan kahraman Mehmetçiğimize de başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. 81 milyon olarak dualarımızla yanlarındayız. İnşallah en kısa sürede başarıyla operasyonu tamamlayıp, sağ salim analarına kavuşsunlar diye dua ediyorum. Şehit annelerimizin bu güzel yürekten dualarının Mehmetçiğimize güç verdiğini umuyorum."



'ALGI OPERASYONUYLA, TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞILIYOR'



Bakan Kaya, Türk ordusunun, geçmişte olduğu gibi 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda da sivilleri hedef almadığını vurgulayarak, algı operasyonuyla terör örgütlerine sahip çıkıldığını söyledi. Gerçeklerin apaçık ortada olmasına rağmen PKK ve uzantılarının aynı terör örgütü olduğunu ifade eden Bakan Kaya, şunları söyledi:



"Bizim Mehmetçiğimiz, Türk askeri, kahraman ordumuz asla ve asla bir sivili hedef almamıştır, almayacaktır da. Maalesef bu alçak terör örgütünün ülkemizde de biliyorsunuz hendekler kazıldığı dönemde, sivilleri sokaklara salarak, hendeklere, oradaki bölge halkının huzurunu kaçırmak suretiyle kirli planlarını işletmek istemişlerdir. Bugün de orada sivilleri kalkan yaparak Mehmetçiğimizin işini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz, oradaki hiçbir sivile zarar vermemek üzere, hassasiyetle operasyonumuzu sürdürüyoruz. Maalesef Batı'da da, tüm dünya üzerinde bir algı operasyonu başlatmaya çalışıyorlar. Ama bizim askerimiz, kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz hiçbir sivile zarar vermeden, hassasiyetle operasyonlarını sürdürecek. 'Siviller zarar görüyor' diye haber yapan tüm dünyaya seslenmek istiyorum; bakın burada roket sonucu şehit olmuş vatandaşlarımız var. Yine Hatay'da öyle. Fatma kızımız var. Eğer mağdur olan sivil arıyorlarsa buradaki şehit düşen vatandaşlarımıza baksınlar. Orada yapılan bir algı operasyonudur. Bizim ordumuz tarihin hiçbir döneminde kadınları ve çocukları hedef almamıştır. Gerçek apaçık ortada aslında ama maalesef böyle bir algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor. Bunu da üzülerek izliyoruz. Bugün YPG'nin, PKK'ya karşı savaştıracağını söyleyen ifadeleri izledik kamuoyundan. Biliyorsunuz Amerika Savunma Bakanı böyle bir ifade kullanmıştı. YPG, PYD, PKK hepsi aynı terör örgütünün uzantıları ve hepsinin sivilleri hedef aldığını da hepimiz biliyoruz."



Ziyaretin ardından köydeki Karapınar İlkokulu'nu ziyaret eden Bakan Kaya, öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kaya, buradan kent merkezine geçerek, teröristlerin attığı roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Tarık Tabbak’ın ailelerini ziyaret edip, taziyelerini iletti.

ROKET ATILAN TARİHİ CAMİYE ZİYARET

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, teröristlerin attığı roketle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kilis'teki tarihi Çalık Camii'ni ziyaret etti. Bakan Kaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve yetkililerden, hasar sonucu ibadete kapatılan camiye ilişkin bilgi aldıktan sonra bölgedeki esnaf ve Kilisliler ile sohbet etti.

Akın ÇELİKTAŞ, Hasan DÖNMEZ

REYHANLI'DA ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geçti. Hatay Valisi Erdal Ata ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, roketli saldırılarda şehit olan Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi'nin aileleriyle bir araya geldi. Ailelere başsağlığı dileyen, acılarını paylaşan Kaya, onlardan isteklerini sordu. Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yabancı medya kuruluşlarını eleştirerek şöyle konuştu:



"17 yaşında, hain terör örgütü PKK'nın attığı roketlerle uykusunda şehit düşen Fatma kızımızın ailesiyle bir araya geldik. Masum ölümlerinden bahseden Batı medyası, herkes buraya gelsin, Fatma'nın ailesiyle görüşsün. Sivil ölümlerine neden olan varsa PKK'dır. Fatma kızımız 17 yaşında, geleceğe dair hayalleri olan kızımızdı. Üniversiteyi İzmir'de okumak istiyordu. Masum sivilleri hedef alan PKK'yı görmeleri için yabancı medyanın burada olması lazım. Bizim askerimiz, ordumuz sivilleri asla hedef almamıştır, almayacaktır. Mehmetçiğimiz, kadınları, çocukları, masumları hedef almayacak. Medeniyet değerlerimizde de böyle bir durum yoktur. Tek bir sivilin bile zarar görmemesi için kahraman ordumuz büyük gayret göstermektedir. Her zaman şehitlerimizin ailelerine hizmete etmeye devam edeceğiz. Böyle onurlu bir görevde olduğum için Allah'a hamdediyorum. Onlara hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Ailelerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz. Onlara layık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."