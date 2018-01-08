Aleyna Tilki'nin sürpriz aşkı: Yakalandılar

Aleyna Tilki bir süredir Los Angeles-İstanbul hattında bir yaşam sürüyor. Dil eğitimi almak ve kendini mesleğinde geliştirmek için Amerika'da bulunan popüler şarkıcının gönlünü yine ünlü bir isme kaptırdığı iddia edildi.

Türkiye'deki kariyerini ve aile üyelerini ihmal etmemek için sık sık seyahat eden şarkıcı yılbaşı sonrası yeniden Amerika'ya döndü. Genç popçu Los Angeles'ta uzak durmak istediği Türklerden kaçamamış ve bir Türk tarafından fotoğraflanmıştı. Aleyna Tilki'nin birlikte dondurma yerken görüntülendiği kişi yine ünlü bir isimdi; Mustafa Mert Koç.

Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç, 1994 doğumlu bir sosyal medya fenomeni. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Mustafa Mert Koç'un 1 milyona yakın takipçisi var ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.