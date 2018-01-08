  • BIST 117.593
  • Altın 158,615
  • Dolar 3,7420
  • Euro 4,4921
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
08.01.2018 11:00

Aleyna Tilki'nin sürpriz aşkı: Yakalandılar

»
Aleyna Tilki'nin sürpriz aşkı: Yakalandılar
Aleyna Tilki bir süredir Los Angeles-İstanbul hattında bir yaşam sürüyor. Dil eğitimi almak ve kendini mesleğinde geliştirmek için Amerika'da bulunan popüler şarkıcının gönlünü yine ünlü bir isme kaptırdığı iddia edildi.

Türkiye'deki kariyerini ve aile üyelerini ihmal etmemek için sık sık seyahat eden şarkıcı yılbaşı sonrası yeniden Amerika'ya döndü.

Genç popçu Los Angeles'ta uzak durmak istediği Türklerden kaçamamış ve bir Türk tarafından fotoğraflanmıştı. Aleyna Tilki'nin birlikte dondurma yerken görüntülendiği kişi yine ünlü bir isimdi; Mustafa Mert Koç.


 Mustafa Mert Koç kimdir?

Mustafa Mert Koç, 1994 doğumlu bir sosyal medya fenomeni. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Mustafa Mert Koç'un 1 milyona yakın takipçisi var ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

aleyna-001.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Jon Snow' kovuldu07 Ocak 2018 Pazar 20:25
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf!07 Ocak 2018 Pazar 17:43
  • Ünlü oyuncu hakkında şok iddia!07 Ocak 2018 Pazar 15:42
  • Erdal Beşikçioğlu: Allah akıl fikir versin!06 Ocak 2018 Cumartesi 22:01
  • 2018 yılında öleceklerin listesini açıkladılar!06 Ocak 2018 Cumartesi 20:34
  • Gupse Özay: Cem Yılmaz ile rekabet etmem06 Ocak 2018 Cumartesi 19:28
  • Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı06 Ocak 2018 Cumartesi 19:03
  • Herkesten gizli evlendi06 Ocak 2018 Cumartesi 11:16
  • Yılın ilk aşk bombası!06 Ocak 2018 Cumartesi 03:45
  • Sıla'dan 1,5 milyonluk yeni villa!06 Ocak 2018 Cumartesi 01:26
    • FOTO GALERİ
    • Yoğun bakımdaki hastasıyla bu pozu verdi... Tepki yağıyor!
    • Gölete düşen iki tilki file böyle kurtarıldı
    • Survivor 2018'e katılacak iki isim daha belli oldu!
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe! Yarım ton...
    • Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
    • Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti