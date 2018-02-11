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11.02.2018 16:55

Aleyna Tilki’nin silikon talebine ret

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Aleyna Tilki’nin silikon talebine ret
Şarkıcı Aleyna Tilki'ye dair medyada yer bulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Dil eğitimi için 4 aydır Los Angeles’ta bulunan liseli şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir reklam anlaşması için yurda dönmüştü. Tilki’nin bu kısa Türkiye ziyaretinde soluğu Nişantaşı’ndaki ünlü bir estetisyende aldığı ve silikon taktırmak istediği ortaya çıktı.

Ancak doktor henüz reşit bile olmayan Tilki’ye silikon takmayı kabul etmediği öğrenildi.

Tilki, 28 mart’ta 198 yaşına girecek ve reşit olacak.  Tilki, geçtiğimiz günlerde dudaklarına silikon yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

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