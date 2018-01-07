  • BIST 116.638
  • Altın 158,624
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
07.01.2018 22:40

Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf!

»
Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugün sabah saatlerinde Twitter hesabından ilginç bir açıklamada bulundu.

Şarkıları ve söyledikleriyle 2017 yılına damga vuran isimlerden biri olan Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

als.jpg

"SON DERECE GICIK VE UKALAYIM"
Son olarak başarısının sırrını açıklayan Aleyna Tilki, bugün sabah saatlerinde Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu. Karakteriyle alakalı çarpıcı bir itirafta bulunan Aleyna Tilki, "Çok gıcık ve son derece ukalayım bence. Havam batsın." dedi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı06 Ocak 2018 Cumartesi 19:03
  • Herkesten gizli evlendi06 Ocak 2018 Cumartesi 11:16
  • Yılın ilk aşk bombası!06 Ocak 2018 Cumartesi 03:45
  • Sıla'dan 1,5 milyonluk yeni villa!06 Ocak 2018 Cumartesi 01:26
  • Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a şok eden yanıt!05 Ocak 2018 Cuma 23:27
  • Boşanmışlardı...Yeniden evleniyorlar!05 Ocak 2018 Cuma 22:51
  • Arda Turan'dan 'DM' savunması: "Photoshop!"05 Ocak 2018 Cuma 17:00
  • Kıvılcım Ural bu kez gitaristin eşiyle tartıştı05 Ocak 2018 Cuma 14:22
  • Alişan ve Eda Erol'un neden ayrıldığı ortaya çıktı05 Ocak 2018 Cuma 14:18
  • 'Koray Avcı sahnede üstünü başını neden yırttı?'05 Ocak 2018 Cuma 13:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti