Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugün sabah saatlerinde Twitter hesabından ilginç bir açıklamada bulundu.

Şarkıları ve söyledikleriyle 2017 yılına damga vuran isimlerden biri olan Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

"SON DERECE GICIK VE UKALAYIM"

Son olarak başarısının sırrını açıklayan Aleyna Tilki, bugün sabah saatlerinde Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu. Karakteriyle alakalı çarpıcı bir itirafta bulunan Aleyna Tilki, "Çok gıcık ve son derece ukalayım bence. Havam batsın." dedi.